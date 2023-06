Voorwaarts’ seizoen komt tot een abrupt einde na onnodige nederlaag

Voor CSV Apeldoorn valt het kwartje nu eens de goede kant op: ‘Dit is echt heerlijk’

De eerste horde op weg naar handhaving in de vierde divisie is genomen voor CSV Apeldoorn, maar daarvoor moest wel erg diep in de reserves worden getast. In de verlenging boorde de ploeg toch nog een nieuw vaatje energie aan om het verschil maken tegen Montfoort SV’19: 1-2.