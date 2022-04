Vrachtwagen kantelt op A50 bij Woeste Hoeve: snelweg dicht tussen Apeldoorn en Arnhem

In Apeldoorn­se kroeg kan je sollicite­ren met een biertje in de hand: ‘Moeten creatiever zijn’

Solliciteren met een biertje in plaats van een bekertje automaatkoffie. Nu het Apeldoornse horeca-uitzendbureau Feestgemak dringend om mensen verlegen zit, verlagen ze op ludieke wijze de drempel voor nieuw personeel. Het bedrijf van Joppe Pranger (30) is niet de enige. ,,We zetten zelfs TikTok in.”

