Vrachtwagen vliegt in brand in Vaassen: verkeer moet alternatieve route nemen

Patat met truffel­mayo kost zeven euro op festival in Apeldoorn: 'Wat ik dan denk? Lekker!'

Livemuziek, veel en lekker eten en prachtig weer. Wat is er eigenlijk niet leuk aan een gratis festival midden in het centrum van Apeldoorn? Na een afwezigheid van drie jaar is Lepeltje Lepeltje weer in volle glorie terug in het Beekpark. De enige drempel is misschien de prijs voor een hapje en een drankje. ,,Je weet dat je geld gaat uitgeven.’’