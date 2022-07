Vrees voor escalatie boerenprotest na schietincident in Heerenveen: ‘Nu gaan we helemaal door’

Het Friese schietincident is onder protesterende boeren als een bom ingeslagen. ,,De verbijstering is groot’’, zegt Jeroen van Maanen uit Zeewolde. Hij is melkveehouder en bestuurslid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). ,,Als ik de beelden bekijk, vraag ik me af in wat voor land we leven. Dat de politiek het zo ver laat komen dat agenten denken te moeten schieten. Gelukkig ging de kogel net naast.’’