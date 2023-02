Vrees voor ongelukken met fietsers door ‘gevaarlijke’ wildroosters in Apeldoorn: ‘Dit gaat fout’

Wordt de Eerbeekse brug ooit nog in ere hersteld? ‘Tijd begint te tikken’

Voor sommigen ziet het er misschien uit als een lelijk stuk metaal, voor de dorpsraad Eerbeek-Hall en stichting Hall Leeft is het veel meer. De bovenbouw van de Eerbeekse brug ligt al jaren te verroesten in een weiland, in de hoop dat er ooit geld beschikbaar komt om het weer op de brug te plaatsen. ,,Het kan daar niet eeuwig blijven. Het wordt nu wel echt tijd.”

