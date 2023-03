‘Vreetplein’ in Apeldoorn is een drama, zeggen betrokkenen: ‘Teloorgang dreigt’

Autisti­sche Ruben (16) in paniek door wilde staking in Apeldoorn: ‘Dit is schandalig!’

De 16-jarige Ruben raakte in paniek toen de bus waarin hij alleen op weg was naar school donderdagochtend plotseling tot stilstand kwam. De passagiers moesten uitstappen, want er was een wilde staking van de buschauffeurs. Ruben, die autisme heeft, wist zich geen raad met de situatie. Zijn moeder was woedend toen ze het te horen kreeg.