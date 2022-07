Vriendin schiet gehandicapte Marinka uit Eerbeek te hulp: ‘Ik wil mijn zelfstandigheid terug’

Het is in december elf jaar geleden dat haar leven volledig op de kop stond. Door een acute hersenvliesontsteking kwam Marinka in een coma terecht die vijf dagen duurde. Toen ze wakker werd, was ze vanaf haar nek naar beneden verlamd en streed bovendien met de ziekte van Adem, een zeldzame auto-immuunziekte die ontstond omdat haar lichaam haar ruggenmerg ineens als vijandelijk virus zag. ,,Gewoon pech”, zegt Marika nu. ,,Dat werd me verteld. Ik had nog eerder de kans om de Staatsloterij te winnen, dan dat dit me overkomen zou. Het werd toch anders.”