‘Vrouw (29) dwong in Apeldoorn jongen van 14 met taser tot seks’

Autodieven slaan in korte tijd drie keer toe bij Volkswa­gens in Apeldoorn­se wijk: ‘Zo gepiept’

En wéér is een Volkswagen Polo gestolen uit de Apeldoornse wijk Zuidbroek. De derde in een maand tijd. Bezorgde omwonenden nemen extra maatregelen, nu autodieven hun slag slaan. ,,Je houdt je hart vast. Want wie is de volgende?”

25 augustus