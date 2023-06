Vrouw (69) op e-bike zwaargewond na aanrijding in Apeldoorn, telefoon automobiliste in beslag genomen

indebuurt.nl Zwemmen in natuurwa­ter bij Apeldoorn: hier vind je de actuele waterkwali­teit

Wat een heerlijke temperaturen! Zin om even af te koelen en een duik te nemen in natuurwater? Woon je in Apeldoorn dan zijn Bussloo en het Kievitsveld in Emst het dichtste bij. Maar is het daar veilig genoeg om te zwemmen? Hoe zit het bijvoorbeeld met blauwalg? Check het hieronder.