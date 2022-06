Vrouw gewond bij aanrijding vlak bij winkelcentrum Apeldoorn

Avondvier­daag­sen Apeldoorn en Beekbergen in de knel door gebrek aan verkeersre­ge­laars

Het is voor zowel de Avondvierdaagse in Apeldoorn als die van Beekbergen erg lastig om aan voldoende verkeersregelaars te komen. ,,Doorgaans haken er één of twee af en komen er één of twee bij’’, legt Marga van Beek namens Avondvierdaagse Beekbergen uit. ,,Doordat we de afgelopen twee jaar geen vierdaagse hadden zijn er iets meer mensen afgehaakt. Vervangers zijn lastig te vinden.’’

7 juni