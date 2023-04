Vrouw gewond door zwaar ongeval bij Uddel, kind wonder boven wonder ongedeerd

MET VIDEO Auto vliegt bij Apeldoorn uit de bocht, breekt door muurtje en belandt in sloot

Een automobilist is donderdagavond bij Apeldoorn uit de bocht gevlogen, door een muurtje gebroken en in een sloot beland. De twee inzittenden, een jongeman en een jonge vrouw, zijn daarbij gewond geraakt en moesten met spoed per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd.