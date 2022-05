Vrouw ramt het licht uit een lantaarnpaal in Apeldoorn

Heerts wil jonge drugsdea­ler in Apeldoorn van de straat: gaat hij daar ook over?

Met een flinke voorraad aan wat vermoedelijk cocaïne is, wordt een jongeman aangehouden in het centrum van Apeldoorn. Het is niet voor het eerst dat hij verdacht wordt van dealen. Dat moet stoppen, vindt burgemeester Ton Heerts, die hem daarom een ‘last onder dwangsom’ oplegt. De advocaat van de verdachte vecht dat nu aan.

18 mei