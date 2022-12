Vrouw uit Apeldoorn hielp 17-jarige aan sekswerk en heeft spijt, maar ontloopt straf niet

Lezersreac­tie: ‘Velen vinden hoogbouw helemaal niet slecht of lelijk’

De non-discussie die telkens weer wordt gevoerd door sommigen over of Apeldoorn een stad of dorp is, mag van mij voorgoed tot het verleden horen. Dit is namelijk een onzin discussie. Naar mijn weten wordt een dergelijke discussie ook niet in steden als Eindhoven, Almere, Den Haag gevoerd. Allemaal geen zogenaamde stadsrechten uit een voorbije historie. Lodewijk Napoleon heeft die namelijk ruim 150 jaar geleden al afgeschaft. Het belachelijke argument dat hoogbouw niet ‘passend’ is voor Apeldoorn. Sentiment van een dorp dat al lang niet meer bestaat.

