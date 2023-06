Vrouw uit Zutphen gewond na mishandeling in trein, maar weet dader met hulp te overmeesteren



Een 30-jarige vrouw uit Zutphen is gistermiddag mishandeld in een trein van Arriva. De trein is vervolgens stilgezet op station De Maten in Apeldoorn. Het slachtoffer wist de dader, een 40-jarige man uit Gorssel, met hulp van omstanders in bedwang te houden totdat de politie arriveerde.