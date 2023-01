Vrouwen Dynamo raken steeds verder in de misère: zelfs FAST blijkt onneembare horde

Het was al weer de zesde nederlaag op rij voor de Apeldoornse vrouwen. Hoewel in de belangrijke wedstrijd tegen de hekkensluiter van de eredivisie aanvoerster Caya van Cooten weer inzetbaar was, bleek Dynamo alleen in staat om de tweede set naar zich toe te trekken.

Quote We maakten boven de twintig de verkeerde keuzes en op cruciale momenten teveel fouten Arjen Schimmel, trainer Dynamo

In de eerste set werd een voorsprong van zes punten (15-21) verspeeld en in de laatste twee sets bleek Dynamo vooral in de ‘big points’ niet opgewassen tegen de ploeg uit Gennep. De belangrijke zesde plaats, die recht geeft om mee te mogen doen aan de play-offs om de landstitel, is daardoor voorlopig ver uit het zicht. Volgens Schimmel speelde teveel spanning zijn ploeg parten: ,,We maakten boven de twintig de verkeerde keuzes en op cruciale momenten te veel fouten.”

Blessure

Meer nog dan om de nederlaag zal Schimmel zich na afloop zorgen hebben gemaakt over het uitvallen van Benthe Wismans. Die landde medio tweede set ongelukkig op de voet van een medespeelster en moest kermend van de pijn van het veld worden gedragen.

Schimmel die wegens commentaar op de leiding in de derde set ook nog een rode kaart dacht te krijgen, die achteraf voor zijn assistent Jorg Radtake bleek te zijn, was na afloop dan ook niet echt blij: ,,We hebben ons niveau niet gehaald. Nu afwachten hoe het met Benthe is. Die is naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.”

Vrouwen, eredivisie: FAST - Dynamo 3-1 (25-23, 18-25, 25-22, 25-21).