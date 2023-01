Vrouwen Dynamo willen knallen: ‘Stapje voor stapje vertrouwen tanken’

Niet eerder kwamen er zoveel zonnepane­len bij (en de 'nadelen' merken we als straks de zon schijnt)

Het aantal zonnepanelen en de hoeveelheid energie die zij opwekken, is in het afgelopen jaar historisch hard gegroeid in Oost-Nederland. Dat terwijl het stroomnet aan de grenzen van zijn capaciteit zit. De gevolgen van onze duurzaamheidsdrift worden in februari of maart voelbaar.

