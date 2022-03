VVD en LA grootste partijen in Apeldoorn, forse klap voor CDA; PvdA en GroenLinks winnen

Uitslag verkiezingen UPDATEDe VVD en Lokaal Apeldoorn blijven de grootste partijen in de gemeente Apeldoorn. Het CDA is de grote verliezer, terwijl de PvdA wint. Dat beeld komt naar voren uit de voorlopige resultaten die de gemeente zojuist bekendmaakte. Op dat moment waren de stemmen uit 80 van de 103 stembureaus geteld.

De VVD had op dat moment 13,6 procent van de stemmen, wat goed zou zijn voor zes van de 39 zetels. Lokaal Apeldoorn volgde met 12,6 procent, wat goed zou zijn voor één zetel minder. Bij het CDA - de afgelopen vier jaar goed voor vijf zetels - lijkt het aantal raadszetels meer dan gehalveerd te worden. Met 5,7 procent zou de partij slechts twee zetels veroveren.

De PvdA lijkt de omgekeerde beweging te maken met 8,5 procent, waarmee vier zetels zouden worden veroverd: goed voor vier zetels, twee keer zoveel als nu. GroenLinks lijkt met 8,7 procent van drie naar vier te gaan.

DENK en Forum

De grote vraag was of DENK en Forum voor Democratie als nieuwkomers een plek in de raad zouden weten te veroveren. Met 3,4 procent, lijkt FvdD-lijsttrekker Vivian Oosterhoff één zetel te krijgen. DENK lijkt met 1,6 procent niet in het pluche te komen.

D66 (7,4 procent) keert volgens deze cijfers met drie mensen terug in de raad, waarmee de partij het overigens wel iets slechter doet dan vier jaar geleden. Ook ChristenUnie (8,2 procent) pakt drie zetels (nu vier).

De kleinste partij samen met Forum voor Democratie lijkt de komende vier jaar 50Plus te worden met 2,8 procent. Bij de vorige verkiezingen scoorde 50Plus drie zetels.

Opvallend veel partijen lijken de komende vier jaar twee raadsleden te mogen afvaardigen. Dat zijn de SP, SGP, PvdD, Gemeentebelangen (nu nog eenpitter) en WijApeldoorn.

Minder opkomst

In Apeldoorn kunnen 135.460 mensen hun stem uitbrengen. Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was 55. Burgemeester Ton Heerts uitte de verwachting dat dat het dit jaar iets over de vijftig procent heen komt.

In de loop van de avond zongen Apeldoornse ‘uitslagen’ al vroeg rond via sociale media. Zo zou VVD de grootste blijven maar wel verliezen, terwijl Forum voor Democratie als tweede grootste de raad in zou springen. Het was fake-nieuws, eenvoudig te herkennen aan het feit dat ook PVV werd genoemd. Die partij nam niet eens deel in Apeldoorn. ‘Leefbaar Albrandswaard’ grootste in Apeldoorn was andere opzichtige onzin die rondzong.

Tot 03.00 uur in spanning

Voorlopige uitslagen vragen veel van de politici. Tot in de kleine uurtjes moesten de kandidaat-gemeenteraadsleden in spanning zitten, zo verwachte de gemeente Apeldoorn. Pas tegen 03.00 uur zou de definitieve duidelijkheid er waarschijnlijk zijn. Tot die tijd moeten de politici zich vastklampen aan de tussenuitslagen, die soms een flink vertekend beeld kunnen geven. Wie niet beter wist zou vier jaar geleden bijvoorbeeld lang kunnen hebben gedacht dat de SGP een klap zou krijgen. Die partij zelf maakte zich toen echter geen zorgen; de stemmen uit Uddel waren nog niet geteld. Dat scheelde een slok op een borrel.

Volledig scherm Het Stadhuis was vandaag een van de plekken waar in Apeldoorn kon worden gestemd. © Gep Leeflang

Na de verkiezingen van 2018 sloten in Apeldoorn de VVD, het CDA, Lokaal Apeldoorn, D66 en GroenLinks een bestuursakkoord. Dat was een klap voor ChristenUnie, dat een zetel meer had dan GroenLinks maar terug moest in de oppositie. De coalitiepartijen leverden allemaal een wethouder. Van de vijf zijn er nu nog maar vier over. Bij D66 stapte Mark Sandmann op toen er voorlopig een streep ging door de herinrichting van het Marktplein. Hij werd nog vervangen. Dat gebeurde niet toen zijn opvolger Maarten van Vierssen er de brui aan gaf, nadat bij een enorme ruzie binnen D66 drie van de vier raadsleden opstapten.

Dit artikel wordt geregeld bijgewerkt.

