Waar blijft de zon? Dit is de weersverwachting voor mei in Apeldoorn

Districtsbeker Een sportief opkikker­tje in zorgelijke tijden is CSV Apeldoorn niet gegund: geen bekerfina­le

Het is CSV Apeldoorn niet gelukt een lichtpuntje te schilderen in een tot dusver uiterst moeizaam seizoen. De ploeg van trainer Jan Kromkamp vecht tegen degradatie, maar schopt het wel ver in de beker. Maar Berkum is in de halve finale het eindstation (4-0).