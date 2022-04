Waar is de zweefmolen op de Apeldoornse kermis gebleven?

230 gezinnen zijn samen eigenaar van Herenboe­ren Wenumse­veld: eerder te veel eten dan te weinig

Andijvie, spinazie, sla, snijbiet, maar ook vers vlees en eieren. Het is een kleine greep uit wat er allemaal te vinden is op het terrein van de Herenboeren Wenumseveld in Wenum-Wiesel. Zo’n 230 gezinnen zijn samen eigenaar van de boerderij en eten wat deze opbrengt.

24 april