‘Wakend bij jou’: Boekje over ondersteuning in de laatste levensfase wordt gepresenteerd

Apeldoor­ner wacht straks minder lang op medicijn dankzij ApoAf­spraak: ‘Niet meer eindeloos bellen’

Patiënten in Apeldoorn hoeven voortaan minder lang te wachten op een medicijn als de apotheek door de voorraad daarvan heen is. Via een nieuw digitaal platform, ApoAfspraak, ontwikkeld door de Apeldoornse apotheker Jeroen de Booij, kunnen huisartsen en andere zorgverleners zien welk alternatief wél op voorraad is.

6:03