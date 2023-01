Walter is 2,5 kilo kwijt in week 2, door vooral gezonder te eten

Recorddruk­te voor Gelderse recreatie­plas­sen: dit strand trok in 2022 ruim 70 procent meer bezoekers

We gingen met zijn allen massaal op zoek naar afkoeling, tijdens een mooie zomer met amper nog coronamaatregelen. Het was in 2022 dan ook bijzonder druk op de stranden in de regio. Dat blijkt ook uit de cijfers die beheerder Leisurelands heeft gedeeld. Ruim 4,6 miljoen bezoekers werden geteld bij de in totaal negentien Gelderse recreatiegebieden en daarmee was het een recordjaar. Een opvallend grote stijging was te zien bij het Heerderstrand.

17 januari