Wanneer is houtrook te veel? Buren in buitengebied Apeldoorn eisen ingrijpen

‘Poepbacte­rie’ in leidingwa­ter Apeldoorn­se wijk De Maten: ‘Kraanwater voor gebruik 3 minuten koken’

Honderden huishoudens in de Apeldoornse wijk De Maten krijgen van waterbedrijf Vitens het advies kraanwater tijdelijk te koken voor gebruik. In het leidingwater is een E.coli-bacterie ontdekt, in de volksmond ook wel de poepbacterie genoemd. Vervelend, maar geen reden tot grote zorgen, verzekert Vitens.

18 september