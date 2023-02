Wat is er aan de hand met de klok van de Grote Kerk in Apeldoorn? ‘Er zal wel iets niet goed zijn’

Apeldoor­ner (21) die politieau­to ramde blijkt drugsdea­ler ‘Willem Boef’ te zijn, rechter legt celstraf op

Een 21-jarige Apeldoorner is dinsdag veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Zutphen acht bewezen dat de man een jaar lang in Apeldoorn in harddrugs handelde. Als drugsgebruikers het nummer van ‘Willem Boef’ appten, kwam veelal de 21-jarige C.S. opdagen.