Wat komt er naast de billen, borsten en penissen in Apeldoorn? Henk Visch gaat het bepalen

BZC sluit seizoen af als tiende ‘te laag voor ons niveau’, vrouwen Proteus missen titel op dramati­sche wijze

De 15-8 nederlaag bij het Amsterdamse JAWS betekende dat eerstedivisionist BZC het seizoen als tiende afsloot. Trainer Youri Roolvink, die bij de Borculose waterpolomannen volgend seizoen terugkeert als speler, was duidelijk in zijn oordeel ‘we staan te laag voor ons niveau, al was het procesmatig een goed seizoen’