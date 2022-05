Waterschappen stoten giftig gas uit bij productie van groene stroom

Maarten haalt Artrose Instituut naar Apeldoorn: ‘De focus ligt op wat wél kan en dat is vaak verrassend veel’

Ruim anderhalf miljoen Nederlanders lijden aan artrose. En als de prognoses uitkomen, weet fysiotherapeut Maarten Ruijs uit Apeldoorn, kampen in 2040 zelfs 2,5 miljoen inwoners met deze gewrichtsziekte. ,,Als we niets doen wordt artrose volksziekte nummer 1. Met de komst van een vestiging van het Artrose Instituut Nederland naar Apeldoorn gaan we in deze regio artrose te lijf.’’

