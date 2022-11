Weekend vol berovingen in Apeldoorn eindigt met mislukte klopjacht op overvaller Spar

De overvaller sloeg zijn slag vlak voor sluitingstijd en roofde geld en sigaretten. Er was op dat moment minstens een klant in de winkel die, net als het winkelpersoneel, erg geschrokken was. De dief ging er vervolgens op een damesfiets vandoor, met een witte tas bungelend aan het stuur. Of daarin de buit zat, is niet bekend.

Warmtesensors

Agenten en leden van de marechaussee kamden meteen de buurt uit en spotten de verdachte toen hij bezig was zich in de bosjes bij de gemeentelijke begraafplaats aan de Soerenseweg om te kleden. Hij ging er vandoor, maar de politie omsingelde het gebied waarin hij zich verstopt zou houden. Een politiehelikopter speurde met een warmtesensor de bosschages, maar dat leverde uiteindelijk niets op. De vogel bleek toch gevlogen.

Of de overvaller daarmee definitief uit handen van de politie kan blijven is maar zeer de vraag, omdat de identiteit van de twintigjarige man daar inmiddels bekend is.

Voortvluchtig

Wat er precies is gebeurd in de supermarkt - of er bijvoorbeeld geweld is gebruikt of gedreigd met wapens - is nog niet duidelijk. De supermarktmanager wilde de eerste uren na het incident nog niet reageren en een politiewoordvoerder geeft aan pas morgen met meer informatie te kunnen komen.

De fiets van de verdachte is later in de buurt teruggevonden dankzij een oplettende voorbijganger en in beslag genomen voor onderzoek.

Drie overvallen in twee dagen

