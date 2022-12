Weer zwaar ongeluk op ‘dodenweg’ Apeldoorn: twee gewonden

De aanrijding gebeurde op de kruising met de Voorsterweg en was gezien de schade aan beide auto's fors. De bestuurder van de ene auto raakte licht gewond en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer, die met zijn auto half in het kanaal terecht kwam, is er ernstiger aan toe. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.