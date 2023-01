Weg langs Apeldoorns Kanaal verandert: bomen weg op sommige plekken

Wilp schrikt op van grote brandmel­ding in vroegere Ola-fa­briek: ‘Afwachten wat exacte schade is, valt mee’

Veel brandweer en zwaailichten woensdagochtend rond 08.00 uur in Wilp. Na een melding van een ‘zeer grote brand’ is het alarmfase 1 aan de Molenallee, tegenover zorginstelling Zozijn. Als de rookwolken zijn opgetrokken lijkt de schade mee te vallen. Onduidelijk blijft wát nu precies de rookontwikkeling heeft veroorzaakt in één van de hallen van de vroegere ijsfabriek.

