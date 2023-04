Welkom bij de cursus ‘hoe dood ik een kleindier’: ‘Als je het doet, doe het dan goed’

Oplossing voor jeugdhonk in Apeldoorn? Niet zo moeilijk, zegt oud-wethouder: ‘Herhaling van zetten’

Een oplossing voor het veelbesproken jeugdhonk in Apeldoorn? Die is niet zo moeilijk, zegt Jan van Beckhoven (75). De oud-wethouder is betrokken bij jongerencentrum Don Bosco in De Maten, dat in haar beginjaren gelijke problemen kende. ,,Een zeecontainer? Zorg dat het iets van de jongeren zelf wordt.”