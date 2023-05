Werkzaamheden Zutphenseweg tussen Apeldoorn en Voorst duren twee weken langer vanwege slecht weer

Onenigheid over terugkeer markt naar Violieren­plein Apeldoorn: onderne­mers willen niet

Komt de markt op het Violierenplein in De Maten terug van de Eglantierlaan of toch niet? De gemeente Apeldoorn kwam vrijdag met het antwoord: ja, de markt keert terug, zei een woordvoerder. Nog dit jaar, al is de datum nog onbekend. Opvallend, want zondag blijkt in een reactie dat de ambulante ondernemers níets voelen voor een terugkeer.