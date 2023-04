Wie wil?! Deze markante panden in de binnenstad wachten (nog steeds) op een huurder

LIVEBLOG LIVE | Rohda Raalte verslaat koploper, WSV blameert zich tegen hekkenslui­ter Berghem Sport en EMMS gaat er toch met punten vandoor tegen VENO

Voor het liveblog van vandaag krijgen we een fijn programma voorgeschoteld. Zo ontvangt Rohda Raalte koploper Hoogeveen. De Drenten waren enkele weken geleden nog een een concurrent voor de titel, maar die lijkt Rohda uit het hoofd te moeten zetten na drie nederlagen op rij. Turkse Kracht speelt juist een kraker in de kelder van de derde klasse: de nummer laatst speelt tegen de nummer voorlaatst, Albatross. Datzelfde geldt voor TKA, dat SDC EDS op bezoek krijgt. WSV pakte in de laatste twee wedstrijden één punt tegen tegen concurrenten Winterswijk en Voorwaarts, zitten er vandaag drie punten in tegen rodelantaarndrager Berghem? Dat en nog veel meer ziet u hier live!