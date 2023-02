Wie zet er nou een tv neer langs de A50 bij Hoenderloo? ‘Dit hoort niet thuis langs onze wegen’

Gewonde of dode dieren, verloren auto-onderdelen, fietsen en hele bankstellen: werknemers van Rijkswaterstaat komen nog wel eens wat tegen langs de weg. Maar een televisie die keurig op z’n pootjes is neergezet, dat zien ze niet vaak. Dienders troffen het apparaat aan op de afrit van de A50 bij Hoenderloo.

‘Een dag als weginspecteur is nooit saai, maar soms kom je iets tegen wat compleet uit de bocht vliegt', meldt Rijkswaterstaat. De dienst trof een televisie aan op de afrit van de A50 bij Hoenderloo die overgaat in de Arnhemseweg. De inspecteurs hebben geen idee hoe het apparaat daar terecht is gekomen. ‘Maar één ding is zeker: iemand gaat zijn dagelijkse dosis humor of drama missen.’

Het beeld van de tv in het midden van de afrit ziet er misschien leuk uit, grappig is het volgens Rijkswaterstaat allerminst. ‘Dit soort zwerfafval hoort niet thuis langs onze wegen. Het staat niet fraai en is ook slecht voor de natuur. Daarnaast kan het overlast veroorzaken voor het verkeer. Bijvoorbeeld als we de weg of rijstrook even moeten afsluiten voor het opruimen.’

Eén schoen

Rijkswaterstaat doet geregeld eigenaardige bevindingen langs onze rijkswegen vertelt woordvoerder Diederik Fleuren. ,,Fietsen, bankstellen, noem maar op. We vinden geregeld één schoen. Dan denk je, hoe kan iemand nu één schoen zijn kwijtgeraakt. Maar truckers rijden dus geregeld zonder schoenen aan die ze dan in de deur zetten. Er kan dan wel eens onopgemerkt een schoen uit vallen.”

Alle voorwerpen van enige waarde die langs de weg gevonden worden gaan naar de gemeente waar die weg ligt. ,,Wij hebben geen centraal punt voor gevonden voorwerpen zoals de NS dat bijvoorbeeld heeft. Dat is makkelijk, een trein is een afgesloten ruimte. Je kunt heel specifiek aangeven op welke rit je iets verloren bent of in welke trein een voorwerp is gevonden.”

,,Op de weg kan iemand er pas vele kilometers later achter komen dat hij of zij iets kwijt is. Bovendien zouden wij er een dagtaak aan hebben om te controleren of het voorwerp ook echt aan diegene toebehoort.”

Voor de eigenaar van de tv (die overigens niet meer werkte) heeft de Rijkswaterstaat nog wel een tip. Een bezoekje brengen aan het recyclestation zou volgens de dienst de enige juiste weg zijn.