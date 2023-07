Wij hbo-geile volwassenen moeten praktisch vakmanschap eens op waarde leren schatten!

Betalen voor plastic bakjes, kun je dat voorkomen? Wij namen de proef op de som

Voor plastic ‘to go’ verpakkingen van bijvoorbeeld een maaltijdsalade moeten we vanaf morgen betalen. Maar is er ook een verpakkingsloos alternatief? En wat kost dat? We gaan met een boodschappenlijstje op pad in Apeldoorn. En met een gevulde portemonnee...