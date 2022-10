‘Wikipedia’ van Apeldoornse geschiedenis: iedereen kan bijdrage leveren

Zeven boomplan­ters keren na 65 jaar terug op histori­sche grond in Apeldoorn

Er hebben zich zeven mensen gemeld die aanwezig waren bij de eerste Boomfeestdag, die in 1957 in Apeldoorn werd gehouden. Stichting Nationale Boomfeestdag gaat hen, 65 jaar na dato, in het zonnetje zetten. Dat gebeurt op 16 november in park Berg en Bos.

12 oktober