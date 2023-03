‘Wil is er niet om einde te maken aan fietsterreur in centrum Apeldoorn’

MET VIDEO & POLL ‘E-bikes maken het levensge­vaar­lijk’: ‘Fietster­reur’ leidt ook op Apeldoorn­se winkelcen­tra tot wrijving

Zijn blinde partner is ‘doodsbang’ om over winkelcentrum De Eglantier te wandelen, terwijl de slechtziende Guido Kesler therapie volgde voor zijn angst. De ‘fietsterreur’ zorgt, net als in de Apeldoornse binnenstad, op meerdere winkelcentra in de stad voor wrijving. ,,Het is vechten tegen de bierkaai.”