Wilde staking op station Apeldoorn, bussen stilgezet: ‘Woest ben ik’

De plotselinge staking is het gevolg van een conflict tussen chauffeurs en werkgevers EBS. Het busvervoer in heel Apeldoorn ligt nagenoeg stil. Ook veel bussen tussen Apeldoorn en Zwolle worden erdoor getroffen.

Het is de buschauffeurs vooral te doen om de werkdruk, legt Henk Cobussen uit. Hij is lid van de ondernemingsraad van EBS. ,,De werkdruk is heel hoog, en dat komt onder meer door hoe de roosters in elkaar zitten. Er is te weinig opstaptijd, waardoor de chauffeurs vaak al te laat vertrekken en daarna continu onder druk rijden.’’ De buschauffeurs en de werkgevers komen er maar niet uit, vandaar dat nu ook onaangekondigd het werk neer wordt gelegd. Formeel houden de chauffeurs het op een extra werkoverleg waardoor ze niet kunnen rijden.

Voor de nietsvermoedende reizigers en forenzen op het station dus een onaangename verrassing. Ze zijn volop aan het appen, zoeken en bellen. Er is ook verwarring, omdat een aantal bussen, richting Arnhem en Ede, nog wel rijdt. Die vallen onder een ander vervoersbedrijf.

Reizigers kunnen niet anders dan wachten.

Wisselend begrip

Harald Agten (76) is nog onderweg naar zijn werk. ,,Wat een ellende. Er staat nog niets op de app. Ze zeggen allemaal dat je met het ov moet reizen, maar op deze manier houdt het niet over. Nee, ik heb er eigenlijk geen begrip meer voor. Dit is al weken aan de gang. Op een gegeven moment is het wel welletjes.’’

Simon Lokhorst (17), student aan het roc Aventus en op weg naar zijn stage, heeft wel begrip voor de staking. ,,Het is vervelend, maar het is het goed recht van de chauffeurs om te staken. Als het voor een goede reden is heb ik daar begrip voor.’’ Zo zijn er meer reizigers die hun best doen om zich te verplaatsen in het personeel.

Ziekenhuis

Wat meerdere reizigers irriteert, is dat deze werkonderbreking bovenop de landelijke stakingen komt die al een tijdje voor uitval zorgen. Meerdere mensen geven aan nog te hebben gecheckt of er vandaag zo'n algemene staking zou zijn. Dat is niet het geval, deze donderdag zou juist tussen twee stakingsdagen vallen. Het EBS-conflict staat echter enigszins los van die landelijke acties.

Bij Berry Rausch (80) uit Vaassen is het begrip een aardig eind opgebruikt. Hij is gestrand op weg naar het ziekenhuis en kan nu niet anders doen dan wachten. ,,De afspraak is inmiddels verzet naar morgen.’’



‘Dan maar de auto’

Een 37-jarige vrouw heeft het nu gehad. ,,Ik heb ook al een paar keer met mijn zoontje in de vrieskou gestaan. Als je merkt dat staken niet werkt, verzin dan eens iets anders. In elk geval is dit een van de laatste keren dat ik met het OV ben gegaan. Reizen met het OV is wel beter, maar ik ben het nu wel een keer zat. Dan maar de auto.’’

Corrine Kroese meldt via Twitter dat haar zoon, die autisme heeft, in paniek raakte toen hij met andere reizigers opeens de bus uit werd gezet. ,,Woest ben ik. Hij kon nergens meer heen. Vertrouwen in zelfstandig reizen volledig weg. Aangekondigd staken oké, schade aanrichten bij kwetsbare groep niet.’’

O.r.-lid Cobussen stelt dat de chauffeurs niet anders kunnen. ,,Ik snap dat reizigers boos zijn, maar als een chauffeur gaat jakkeren en er gebeuren ongelukken, dan is het voor de passagiers onveilig.’’

Jakkeren en jagen

FNV-bestuurder Marijn van der Gaag is druk aan het bemiddelen in een poging de chauffeurs weer aan het rijden te krijgen. De vakbond steunt de actie namelijk niet, omdat wilde stakingen tijdens lopende onderhandelingen als onrechtmatig worden gezien.

Maar Van der Gaag heeft wel alle begrip voor de frustraties bij de chauffeurs. Zij worden ‘uitgeperst’, vindt de vakbondsman. Door die te krappe opstaptijden. ,,Daardoor moeten de chauffeurs jakkeren en jagen. Alle lucht wordt uit de dienstregelingen gedrukt, want daar zit nog de marge in voor de vervoersbedrijven. Maar de chauffeurs betalen daar de tol voor. Op deze vestiging is een ziekteverzuim van 18,7 procent - dat spreekt boekdelen.’’

Reizigers donderdagochtend op het station van Apeldoorn.

Busstaking

Reizigers op station Apeldoorn komen erachter dat de bussen niet rijden.

