Winkeliers in Apeldoorn na ellenlange operatie tussen hoop en vrees: keren de verdwenen klanten terug?

Verkeersin­farct deert omwonenden niet bij komst tunnel in Apeldoorn: ‘Omrijden? Prima!’

Vijftien maanden omrijden, maar dan sta je straks niet meer in de file bij de Laan van Osseveld in Apeldoorn. Daar zijn de werkzaamheden voor een tunnel maandag begonnen. Omwonenden nemen het mogelijke verkeersinfarct voor lief. ,,Het is hier geen Parijs, maar met die drukte hier kan het zo niet langer meer.”