Winkelleegstand in Apeldoorn: welke winkels zie jij graag in de binnenstad?

Tijdens het gouden uur de Veluwe over? Het kan met de Sum­mer-Night Express

De Veluwse Stoomtrein Maatschappij (VMS) rijdt deze zomer in de avond over de Koningslijn. De Summer-Night Express vertrekt iedere woensdagavond om 19.00 uur vanaf het VMS-station in Beekbergen.