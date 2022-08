Woningen en misschien supermarkten waar eerst bussen stonden in Apeldoorn

Grote Kerk in Apeldoorn staat ook dit jaar stil bij geboorte­dag koningin Wilhelmina

In de Grote Kerk in Apeldoorn wordt ook dit jaar aandacht besteed aan koningin Wilhelmina. Rondom de geboortedag van de voormalige vorstin vindt traditiegetrouw een concert plaats in de Apeldoornse kerk, dit jaar op dinsdag 30 augustus.

23 augustus