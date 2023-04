Yannick Bak blijft Dynamo trouw, maar een tweetal vertrekt uit Apeldoorn: ‘We verwachten dat Bak uitgroeit tot vaste waarde’

Hockey Na een pauze van acht jaar krijgt DHV-goa­lie Oosterwe­gel alsnog de kans de kroon op haar carrière te zetten

Na acht jaar afwezigheid keerde Sophie Oosterwegel (34) in de winterstop terug onder de lat bij DHV, om de honneurs voor de tijdelijk vertrokken Flore Kuijper waar te nemen. Een uitstekende zet, want sindsdien kreeg Oosterwegel maar één goal om de oren, en is de Deventer tweedeklasser volop titelkandidaat. Dé kans voor haar om die nooit gewonnen titel alsnog te winnen.