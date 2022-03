Yvonne uit Apeldoorn hoopt met knuffeldieren echte dieren in Oekraïne te helpen: ‘Dieren zijn de stille slachtoffers’

Het idee om iets te doen voor de dieren in Oekraïne, ontstond onder een hemel vol fonkelende sterren. Tijdens het laatste rondje met haar hond Gina voelde de Apeldoornse Yvonne de Carpentier dat ze in actie moest komen. ,,We stonden daar samen te genieten van de sterren en ineens bedacht ik me dat het een paar honderd kilometer verderop onder diezelfde sterrenhemel, alles anders is. Oorlog, onveiligheid, verdriet. Mensen en dieren in nood.’’