Zeecontainerprijzen dalen razendsnel: een mooie meevaller voor consumenten (of toch niet)?

Shirley uit Apeldoorn wil enorme verzame­ling naar Oekraïne brengen, maar incasseert tegenval­ler: ‘Domme pech’

Dozen, stellingen en auto’s vol spullen heeft de Apeldoornse Shirley van den Berg de afgelopen maanden ingezameld. De oorlog in Oekraïne trof haar in het hart en dus wilde ze iets doen. ,,In de zomer ben ik begonnen met verzamelen. Inmiddels staat het overgrote deel in een opslagbox, want mijn huis én tuinhuis puilden uit.’’

16 oktober