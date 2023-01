Zo duurzaam blijkt warmtenet in nieuwe Apeldoornse wijk niet te zijn

Sport­school op bijzondere plek in Beekbergen: ‘Hier werden de brieven gesorteerd’

Wie een goede neus heeft ruikt het. Nee, niet de geur van mensen die zich in het zweet werken. Het ruikt allesbehalve vies. Is het de geur van inkt? Van de lijm van de plakrand van enveloppen misschien? Madelon Jansen lacht. ,,Dat horen we wel vaker. De muren zijn wat poreus, de geur is er in de tijd dat dit een postsorteercentrum was ingekropen.”

15 januari