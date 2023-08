Zo veroverde Maartje haar Apeldoornse zomerliefde: ‘Je mag de tekening hebben als je met me afspreekt’

MET VIDEO Na undercover­ac­tie burgemees­ter en gebroken belofte bleef het stil, maar nu kan Apeldoorn­se wijk tóch juichen

Vermomd met houthakkersblouse, paardenstaart en een geheime camera wilde hij in 2018 undercover een beeld krijgen van de Staatsliedenbuurt in Apeldoorn. John Berends beloofde later in zijn toenmalig rol als burgemeester 15.000 euro voor een opgeknapt buurthuis. Dat kwam er niet. Toch kunnen omwonenden nu alsnog juichen.