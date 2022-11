Zorgen in Apeldoorns buurthuis: zijn de activiteiten nog te betalen?

Meet Up 055 gaat met Apeldoorns publiek in gesprek over VPRO Tegenlicht-do­cu ‘Samen grijs worden’

Naar aanleiding van de VPRO Tegenlicht-documentaire Samen grijs worden (maandag 10 oktober, 22.15 uur NPO2) houdt Meet Up 055 een themabijeenkomst over toekomstbestendige ouderenzorg in onze gemeente Apeldoorn. De avond is op woensdag 9 november in Wittenborg University of Applied Sciences aan de Spoorstraat 23.

