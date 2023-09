Zorgen over aanscherping stikstofnorm: ‘Nog moeilijker om vergunningen te verlenen’

Voormalig Tweede Kamerlid wordt mogelijk wethouder in Brummen

Een opvallende naam wordt genoemd als mogelijk wethouder in de gemeente Brummen namens de PvdA. De partij draagt voormalig Tweede Kamerlid Yasemin Çegerek (45) voor als opvolger van Annika van Klinken. Çegerek was tot vorig jaar wethouder in de gemeente Heerde.