Zorgorganisaties regio Apeldoorn zoeken elkaar op in strijd tegen personeelstekort

Campagne hier, campagne daar. Her en der levert het wat zorgverleners op maar dat weerhoudt twaalf zorgorganisaties in Apeldoorn en regio er niet van weer iets nieuws te proberen in de strijd tegen het personeelstekort. Tijdens Shop your Job in Apeldoorn hopen ze inwoners te interesseren voor een baan in de zorg.