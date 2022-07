Zou jij jou kind opgeven voor een Forumschool? Geef je mening bij de Stentor!

De opzet van de ‘renaissanceschool’ is dat er ‘s ochtends ‘ouderwets’ wordt lesgegeven. Netjes schrijven in een schriftje, beschrijven de initiatiefnemers. Dat zou moeten helpen om onder meer de basisvaardigheden rekenen en taal onder de knie te krijgen. ‘s Middags is er ruimte voor meer ‘vrije’ vakken, zoals expressie.

FvD wil in september met school in Apeldoorn van start: kosten 300 euro per kind per maand

Inhoudelijk maakt de renaissanceschool duidelijke keuzes. In het lesprogramma is geen ruimte voor ‘woke’ onderwerpen als gender-kwesties, slavernij en klimaatproblematiek.

