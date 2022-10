Zwaar illegaal vuurwerk en envelopjes met harddrugs: burgemeester houdt café Friends in Apeldoorn dicht

met video ‘Onderwe­reld­oor­log in Apeldoorn’, zegt OM: ‘Berucht trio schuwt geen enkel conflict’

Er woedt een onderwereldoorlog in Apeldoorn. Dat stelt het OM in een rechtszaak tegen een van de vermeende kopstukken in die oorlog. Deze Gerard van H. (57) zou deel uitmaken van ‘een berucht trio’ dat ‘geen enkel conflict schuwt’ en ‘loopjongens heeft met wapens op zak’.

19 oktober