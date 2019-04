10 tips om niet getild te worden met je gehuurde vakantieauto

Het aantal klachten van mensen die opgelicht zijn bij het huren van een auto in het buitenland blijft stijgen, meldt de Consumentenbond. Tien tips om te voorkomen dat de huurauto in de meivakantie een nog grotere kostenpost wordt.

De lijst klachten lijkt eindeloos: extra ‘verplichte’ verzekeringen, navigatiekastjes waarvan de huur meer kost dan de nieuwprijs, niet bestaande snelheidsovertredingen, een krasje op een wieldop dat 80 euro kost, bizar hoge kosten voor het aftanken van de auto, de borg die nooit retour komt.

De toerist blijft een gemakkelijke prooi voor malafide verhuurders. ,,Daar sta je dan aan de balie van de verhuurder met je koffers en huilende kinderen. Probeer dan maar eens de discussie aan te gaan’’, schetst Joyce Donat van de Consumentenbond de situatie. Je kunt geen kant op en zeker niet met het beperkte Engels van de verhuurder. ,,Dat weten de verhuurbedrijfjes ook en ze maken er misbruik van.’’

De Consumentenbond krijgt per jaar honderden klachten van mensen die zich opgelicht voelen door de verhuurder. ,,En dat is absoluut het topje van de ijsberg’’, zegt Joyce Donat.

In 2015 beloofden de grote internationale autoverhuurders beterschap aan de Europese Commissie. ,,Maar helaas stijgt het aantal klachten jaar in, jaar uit. En we hebben geen reden om aan te nemen dat het dit jaar beter wordt.’’ Huren bij grote internationale bedrijven biedt volgens de Consumentenbond nauwelijks meer zekerheid dat je geen extra kosten krijgt. Wat helpt dan wel? Tien tips.

1. Boek de auto vanuit Nederland, dan heb je alle tijd om de kleine lettertjes in de voorwaarden te lezen.

2. Lees reviews op sites als Trustpilot en autoverhuurervaringen.nl, of blader eens door klachtkompas.nl; als daar verhalen staan van rekeningen van 250 euro voor krasjes die de huurder over het hoofd zag dan is het raadzaam elders te boeken.

3. Bereid je goed voor om door de praatjes heen te kunnen prikken. Een extra verzekering omdat er niet genoeg op je creditcard staat, is onzin.

4. Goedkoop is duurkoop. Een week een auto huren voor 50 euro kan niet. Wie dat toch doet, zal ter plaatse verplicht worden tot allerlei extra verzekeringen, anders krijg je de auto niet mee..

5. Wat dekken die extra verzekeringen eigenlijk? Schade aan banden, ruiten, bodem en spiegels valt er vaak buiten. Het eigen risico is ook elders te verzekeren.

6. Bekijk ook het aanbod van verhuurbedrijven waarbij je vooraf alle kosten betaald. De Consumentenbond en de ANWB noemen Sunny Cars als betrouwbare all inclusive firma. Je betaalt er geen borg en hebt zelfs geen creditcard nodig.

7. Film het moment dat de bestaande deukjes en krasjes worden genoteerd. Breng ook de medewerker van de verhuurder in beeld. Film ook het interieur en de kilometerstand. Zo heb je later altijd bewijs.

8. Kijk vooraf waar je kunt tanken om de huurauto met volle tank in te leveren. Bewaar de tankbon. Aftanken door de verhuurder is vaak peperduur, een rekening van 5 euro voor een liter benzine is geen uitzondering.

9. Neem eigen navigatieapparatuur mee, of gebruik je smartphone. Huren is peperduur.